Omicidio Paganelli slitta al 7 luglio decisione sul processo Intanto Dassilva prende la terza media in carcere

Il processo per l'omicidio di Pierina Paganelli viene rinviato al 7 luglio, lasciando in sospeso una vicenda che ha sconvolto la comunità. Nel frattempo, Louis Dassilva, ex vicino di casa dell'anziana, sorprende tutti ottenendo il diploma di terza media in carcere. Una storia di attesa e speranza, dove ogni giorno porta nuove sfide e riflessioni sulla giustizia e la redenzione. Continua a leggere per scoprire gli ultimi sviluppi.

Slitta al 7 luglio la decisione sul processo per Louis Dassilva, il 34enne da quasi un anno in carcere con l'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli il 3 ottobre 2023. L'ex vicino di casa dell'anziana ha nel frattempo conseguito il diploma di terza media da recluso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

