omicidio in colombia dopo gli arresti la salma di alessandro coatti rientra a ravenna

Dopo un lungo e doloroso percorso di indagini e arresti, la salma di Alessandro Coatti, il biologo molecolare di 42 anni originario di Longastrino, è finalmente rientrata a Ravenna. Il suo tragico caso ha sconvolto l’Italia, portando alla luce una vicenda oscura e complessa. Ora, con il suo ritorno a casa, si apre un nuovo capitolo nella ricerca di giustizia e verità. La comunità si stringe intorno alla memoria di Alessandro, sperando che questa triste storia possa trovare un’approfondita chiusura.

È arrivata a Ravenna la salma del 42enne biologo molecolare Alessandro Coatti, il biologo molecolare 38enne originario di Longastrino i cui resti del suo corpo, smembrati, erano stati rinvenuti lo scorso 6 aprile all'interno di una valigia in una zona boscosa vicino a Santa Marta, in Colombia.

Alessandro Coatti ucciso in Colombia, chi sono i 4 arrestati: una ragazza e tre ragazzi di 20 anni. La salma del biologo arrivata in italia - Il tragico omicidio di Alessandro Coatti, biologo ferrarese di 38 anni, ha scosso l’Italia. Dopo settimane di indagini, sono stati finalmente identificati e arrestati quattro sospettati: una ragazza e tre ragazzi di circa 20 anni, collegati all’atroce episodio avvenuto a Santa Marta, in Colombia.

