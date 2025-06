Omicidio e occultamento di cadavere ma il processo è da rifare | si aprono le porte del carcere di Terni

Un nuovo capitolo si apre nel caso di Antonio Prostamo, accusato di omicidio e occultamento di cadavere: il processo 232 deve essere rifatto, portando alla luce dettagli sconvolgenti. Dopo aver lasciato il carcere di Terni, il 36enne di San Giovanni di Mileto si trova ancora nel cuore di un'indagine intricata, che coinvolge la scomparsa di Francesco Vangeli. La giustizia fa un passo avanti, mentre emergono nuove domande senza risposta.

Lascia il carcere di Terni Antonio Prostamo, 36 anni, di San Giovanni di Mileto, nel Vibonese, accusato di essere stato uno degli esecutori della scomparsa e dell'omicidio di Francesco Vangeli, il 25enne di Scaliti di Filandari (Vibo Valentia) scomparso di casa nella notte tra il 9 e il 10.

