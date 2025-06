Omicidio di Vanessa Ballan le difese | Non c' è la premeditazione

Nell’intenso dibattito di oggi, 24 giugno, i difensori di Bujar Fandaj hanno sfidato l’accusa di premeditazione nel caso dell’omicidio di Vanessa Ballan. Con oltre due ore e mezza di argomentazioni, gli avvocati Chiara Mazzocato e Daria Bissoli hanno sottolineato come il gesto non sia stato pianificato, ma una reazione impulsiva a una situazione esplosiva dentro la casa. La verità, dunque, potrebbe essere ancora più complessa e sfumata di quanto sembri.

«Non si è trattato di un omicidio premeditato. Bujar ha reagito ad una situazione che si è creata dentro alla casa». Nell'udienza di oggi 24 giugno, per oltre due ore e mezza, i difensori di Bujar Fandaj, gli avvocati Chiara Mazzocato e Daria Bissoli, hanno tentato di smontare la più grave delle.

