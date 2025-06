Omicidio di Pierina sul rinvio a giudizio di Dassilva si decide a luglio Accolte le richieste della difesa

L’attesa cresce intorno al caso di Pierina Paganelli, vittima di un brutale omicidio a Ferrara. Il gup deciderà il 7 luglio se Louis Dassilva dovrà affrontare il processo, dopo che la difesa ha ottenuto il rinvio a giudizio. La vicenda scuote la comunità e pone l’attenzione sui retroscena di una tragedia che ha sconvolto tutti. Restate con noi per aggiornamenti e analisi su questa drammatica vicenda.

Cresce l'attesa per la decisione del gup sul rinvio a giudizio di Louis Dassilva. Si deciderà il 7 luglio se Louis Dassilva dovrà essere processato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate la sera del 3 ottobre 2023 al rientro da un incontro al tempio dei testimoni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Omicidio di Pierina, sul rinvio a giudizio di Dassilva si decide a luglio. Accolte le richieste della difesa

