Omicidio di Martina Carbonaro la procura delega le analisi sull’arma del delitto

La tragica vicenda di Martina Carbonaro scuote Napoli: la procura delega ai Ris le analisi sull’arma del delitto, un frammento di cemento che potrebbe svelare i dettagli di questa drammatica vicenda. Le indagini si intensificano per fare luce sulla vittima e sulmovente dietro questo terribile atto di violenza, mentre in paese si moltiplicano preoccupazioni e interrogativi. Seguiranno aggiornamenti sui risultati degli accertamenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto La procura di Napoli nord ha disposto una serie di accertamenti nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall’ex fidanzato reo confesso Alessio Tucci ad Afragola, in provincia di Napoli. Gli inquirenti hanno incaricato i carabinieri del Ris di eseguire tra l’altro delle analisi sul grosso frammento di cemento, la presunta arma del delitto che sarebbe stato utilizzato da Tucci per colpire Martina e il cui ritrovamento è avvenuto in occasione del primo sopralluogo, quello in cui vennero anche trovati gli occhiali della vittima. Le analisi, che verranno eseguite il prossimo 26 giugno a Roma, riguardano anche alcuni peli eo capelli trovati tra l’indice e il pollice della mano della vittima e un paio di sneakers di Tucci. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Omicidio di Martina Carbonaro, la procura delega le analisi sull’arma del delitto

In questa notizia si parla di: omicidio - martina - carbonaro - procura

Omicidio Martina Carbonaro, autopsia: non è morta subito - Oggi l’autopsia sul corpo di Martina Carbonaro, la 14enne tragicamente uccisa ad Afragola, rivela un aspetto inquietante: non è morta immediatamente.

#ProcuraDiNapoli - Oggi gli accertamenti sui cellulari di Alessio Tucci e familiari per l’omicidio di Martina Carbonaro la 14enne uccisa ad #Afragola #Indagini #Processo #NanoTV Vai su Facebook

Omicidio Martina Carbonaro: per la procura Alessio Tucci “ha agito con crudeltà” Vai su X

Omicidio di Martina Carbonaro, la procura delega le analisi sull’arma del delitto; Omicidio Martina Carbonaro, nuovi accertamenti sul sasso; La Procura: Martina uccisa con crudeltà. La famiglia attacca: Perché il luogo del delitto era accessibile?.

Omicidio Martina Carbonaro, nuovi accertamenti sul sasso - Ritrovato in occasione del primo sopralluogo insieme agli occhiali della vittima, è ritenuto l'arma del delitto ... Segnala msn.com

Femminicidio Martina Carbonaro, accertamenti sul sasso usato dall’ex Alessio Tucci per ucciderla - Il 26 luglio nuovi accertamenti sulla vicenda della 14enne di Afragola uccisa dall'ex: analisi per il sasso usato, per le scarpe del ragazzo e per alcuni ... Scrive fanpage.it