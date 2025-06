Omicidio Annamaria Sartori a Rovereto arrestato il figlio Giovanni Gabrielli | l' avrebbe strangolata

Un dramma famigliare scuote Rovereto: Annamaria Sartori, 86enne, è stata trovata strangolata nel suo appartamento. L’arresto del figlio, Giovanni Gabrielli, di 60 anni, ha aperto un’indagine delicata e complessa che cercherà di fare luce su questa tragica vicenda. La comunità si interroga ora sulle motivazioni e sui dettagli che hanno portato a questa tragedia. Restate con noi per gli sviluppi più recenti sulla vicenda.

L'86enne Annamaria Sartori sarebbe stata strangolata nel suo appartamento a Rovereto. Fermato per omicidio il figlio Giovanni Gabrielli, di 60 anni.

