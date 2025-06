Omaggio a Django Reinhardt con il gipsy jazz del duo Dunayevski Zaltron

Lasciatevi trasportare dal magico mondo del Gipsy Jazz con il duo Dunayevski Zaltron, un omaggio vibrante a Django Reinhardt. Nato a Parigi otto anni fa, il loro duo fonde tradizione e innovazione in un dialogo musicale ricco di passione e rispetto per le radici jazzistiche e classiche. Un viaggio sonoro che incanta e sorprende, rendendo omaggio a un’epoca d’oro della musica. Un’esperienza da non perdere, capace di coinvolgere ogni ascoltatore.

Il gipsy jazz del duo Dunayevski Zaltron rende omaggio a Django Reinhardt. Il duo Zaltron–Dunayevsky nasce da un incontro avvenuto a Parigi otto anni fa. Da allora, la sintonia tra i due si è consolidata in una collaborazione fondata sulla condivisione di valori estetici e su un profondo rispetto per le tradizioni del jazz e della musica classica. Ne scaturisce una musica viva, in continuo divenire, fatta di intuizioni, variazioni e dialoghi improvvisati. Il loro stile, radicato nello swing degli anni ’30 di Django Reinhardt, trova nuova linfa in una lettura contemporanea e personale. Il programma della serata prevede improvvisazioni su temi storici del repertorio jazz delle prime decadi del Novecento, con richiami ai musical, alla radio e alle sale da ballo degli anni ’20 e ’30, sia statunitensi che europei. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omaggio a Django Reinhardt con il gipsy jazz del duo Dunayevski Zaltron

In questa notizia si parla di: django - reinhardt - jazz - zaltron

WWE: Una leggenda al Performance Center, Jazz ospite come allenatrice - Il WWE Performance Center si conferma un faro per i giovani talenti, con leggende come Jazz che entrano in campo come allenatrici.

Il gipsy jazz del duo Dunayevski Zaltron omaggia Django Reinhardt; String Duets of Love: lo swing americano tra le due guerre arriva a Treviso; Musei d'Estate 2025 - String Duets of Love.

Omaggio a Django Reinhardt con il gipsy jazz del duo Dunayevski Zaltron - Il gipsy jazz del duo Dunayevski Zaltron rende omaggio a Django Reinhardt. Lo riporta ilgiorno.it

Festival Django Reinhardt 2024 a France - Il Festival Django Reinhardt attira appassionati di jazz nel parco panoramico del Château de Fontainebleau, Samois- rove.me scrive