Oltre il Medio Oriente, l'Occidente stringe il cerchio attorno a Russia, Cina e Iran, alimentando tensioni globali che minacciano la stabilità mondiale. La recente telefonata tra Xi Jinping e Vladimir Putin ha ribadito l'importanza di evitare un'ulteriore escalation, sottolineando la priorità di una tregua immediata in Medio Oriente. Per garantire un futuro di pace e sicurezza, è fondamentale agire con decisione e responsabilità.

Evitare una ulteriore escalation in Medio Oriente fermando la guerra tra Israele e Iran è un obbligo della comunità internazionale. Lo hanno riaffermato Xi Jinping e Vladimir Putin nella loro telefonata del 19 giugno. Il presidente cinese, in particolare, ha sottolineato la necessità di una tregua immediata, un cessate il fuoco per tutelare innanzitutto i civili ed avviare trattative seguendo esclusivamente la via diplomatica del dialogo. Per far ciò, la Cina ribadisce, come di consueto, la necessità di un maggiore impegno della comunità internazionale attraverso un ruolo più incisivo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.