Oltre 50 chili di rifiuti abbandonati raccolti nei parchi dei Romiti

vetro e sacchetti di plastica, un gesto concreto per restituire bellezza e vitalità ai nostri spazi verdi. Domenica dedicata al volontariato ai Romiti, un'occasione per unirsi e fare la differenza, dimostrando che insieme possiamo creare un ambiente più pulito e sostenibile. La partecipazione di tutti è fondamentale per custodire il nostro quartiere e promuovere una cultura del rispetto e della cura del territorio.

Domenica dedicata al volontariato ai Romiti. I 'gilet gialli', in collaborazione con Alea Ambiente, hanno organizzato un’iniziativa ecologica per ripulire dai rifiuti alcuni parchi del quartiere. Sono stati raccolti più di 50 chili di rifiuti abbandonati, tra cui plastica, lattine, bottiglie di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Oltre 50 chili di rifiuti abbandonati raccolti nei parchi dei Romiti

A Napoli 1691 rifiuti abbandonati raccolti in 10 parchi urbani - Tutela dell'ambiente, città più pulite e vivibili, cittadinanza attiva e senso di comunità ma anche la promozione della pace, il rispetto della diversità e la giustizia sociale e climatica

