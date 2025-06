Olivari Ipsen | Nuova sede connessa nel tessuto economico e sociale di Milano

Olivari Ipsen inaugura la sua nuova sede nel cuore di Milano, un passo strategico per integrarsi ancora più profondamente nel tessuto economico e sociale della città. Questa scelta permette di essere sempre più vicini a istituzioni, clinici e associazioni dei pazienti, favorendo un dialogo aperto e costruttivo. L’obiettivo è creare soluzioni innovative e condivise che facciano la differenza nella vita delle persone, perché il cambiamento parte dall’ascolto e dalla collaborazione.

"Abbiamo scelto questa nuova sede di Milano per essere pienamente nel tessuto economico e sociale della città. Uno degli elementi chiave che rende il nostro lavoro efficace e importante è quello di essere in connessione con tutti i nostri interlocutori esterni: istituzioni, clinici e associazioni dei pazienti. Continuiamo ad ascoltarli per portare soluzioni

