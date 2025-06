Olimpiadi delle materie scientifiche | nelle squadre italiane quattro studenti salentini

Le Olimpiadi delle materie scientifiche vedono il Salento brillare con ben quattro giovani talenti chiamati a rappresentare l’Italia in competizioni internazionali. Un risultato straordinario che sottolinea la passione e l’eccellenza di questa terra nel campo della scienza, superando di gran lunga altre province italiane. La prima competizione...

LECCE – Sono ben quattro gli studenti salentini chiamati a far parte della squadra nazionale alle Olimpiadi di Fisica (Bulgaria), Matematica (Emirati Arabi), Chimica (Australia), Astronomia e Astrofisica (India). Nessun’altra provincia italiana è così ben rappresentata. La prima competizione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Olimpiadi delle materie scientifiche: nelle squadre italiane quattro studenti salentini

