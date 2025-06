Oli minerali usati Conou Italia batte Europa 98%-61%

In un contesto internazionale sempre più attento alla sostenibilità, la filiera italiana degli oli minerali usati si distingue con dati sorprendenti: il 100% di raccolta e oltre il 98% di rigenerazione, superando di gran lunga la media europea del 61%. Con il supporto del consorzio CONOU, leader riconosciuto sin dagli anni ’80, l’Italia si afferma come esempio di eccellenza ambientale. La sfida ora è mantenere e rafforzare questo primato, dimostrando che la sostenibilità è un investimento vincente per il futuro.

ROMA (ITALPRESS) – Con il 100% della raccolta e oltre il 98% di rigenerazione, la filiera italiana degli oli minerali usati, guidata e vigiliata sin dagli anni ’80 dal consorzio CONOU, conferma ampiamente il proprio ruolo di leadership nel mercato UE, dove la media è ferma al 61%. Il Rapporto di Sostenibilità 2024 di CONOU, per la prima volta certificato anche nella analisi Life Cycle Assessment (ISO 14040 e ISO 14044), sottolinea anche la crescita delle quantità raccolte: 188mila tonnellate contro le 183mila tonnellate del 2023, nonostante il calo del 2% del mercato grazie all’impulso dei nostri Concessionari a recuperare ovunque anche “l’ultima goccia”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: conou - minerali - usati - italia

Ciriani in Aula: “Memorandum Italia-Israele da revocare? Strumento di dialogo, vanno usati tutti i canali per la pace” - L'articolo analizza l'intervento di Ciriani in aula riguardo alla necessità di revocare il memorandum Italia-Israele, sottolineando l'importanza di utilizzare tutti i canali diplomatici per promuovere la pace.

#oliusati Scopri di più Vai su X

Il 5 e 6 giugno 2025 si terrà a Lecce il il 2° Simposio annuale promosso dalla Italian Pancreatic Cancer Community I-PCC con la collaborazione di CNR - Istituto di Nanotecnologia e #tecnomed_puglia, per rafforzare l’azione comune e allargare lo sguardo a Vai su Facebook

Rigenerazione oli minerali usati, Conou Italia batte Europa; Oli minerali usati: l'Italia conferma la leadership europea; Rigenerazione oli minerali usati, Conou Italia batte Europa.

Conou, recuperato il 98% degli oli minerali usati - Il presidente Piunti: “L’olio rigenerato che restituiamo è della ... huffingtonpost.it scrive

Oli minerali usati, Conou “Italia batte Europa 98%-61%” - Con il 100% della raccolta e oltre il 98% di rigenerazione, la filiera italiana degli oli minerali usati, guidata e vigiliata sin dagli ... Come scrive italpress.com