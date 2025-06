Olgiate Olona ricorda le 70 vittime del volo Twa abbattuto dal fulmine nel 1959

Olgiate Olona, un paese che ha saputo trasformare il dolore in memoria viva, ricorda ogni anno le 70 vittime del disastro aereo TWA del 1959, abbattuto dal fulmine. Una tragedia che unì tre continenti e segnò profondamente la comunità locale. Nel memoriale situato sul luogo della sciagura, si rinnova il rispetto e la memoria di chi perse la vita in quella tragica notte. Un gesto di riconoscenza e di speranza per il futuro.

Olgiate Olona, 24 giugno 2025 – Ogni anno a Olgiate Olona si ricorda il disastro aereo del 26 giugno 1959, una data scolpita nella storia del paese che quel giorno fu teatro del terribile incidente: 70 furono le vittime, tra cui 16 italiani, 8 le nazioni di provenienza. Un memoriale, nel luogo della sciagura, le ricorda. Una tragedia che unì nel dolore tre continenti, l’Europa, l’Africa e l’America, del Nord e del Sud, da cui provenivano i passeggeri del volo della Twa appena decollato da Malpensa diretto a Chicago via Parigi, tra di loro anche Maria Fermi Sacchetti, sorella del grande scienziato Enrico Fermi, la sua tomba è nel cimitero di Olgiate Olona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Olgiate Olona ricorda le 70 vittime del volo Twa, abbattuto dal fulmine nel 1959

