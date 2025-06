Old Guy recensione | Christoph Waltz killer con l' artrite e Cooper Hoffman sicario rampante

L'action comedy firmata da Simon West si rivela più convincente sul piano umoristico che nelle stiracchiate scene di azione, ma può contare su un Christoph Waltz spassoso nei panni del killer in declino che non vuole mollare. Su Prime Video Una comedy-action come tante, non del tutto convincente e in fin dei conti poco originale, ma con una carta vincente da giocare. Se Old Guy, appena approdato sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video, riesce a galleggiare, è soprattutto per il talento di Christoph Waltz, anche se in realtà il film di Simon West, uno che ha nel curriculum diversi discreti prodotti di azione, non riesce a valorizzare del tutto un cast che vede in prima linea anche Lucy Liu e Cooper Hoffman, il figlio del compianto Philip Seymour Hoffman. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Old Guy, recensione: Christoph Waltz killer con l'artrite e Cooper Hoffman sicario rampante

