OK VI ACCONTENTO | Giorgia Meloni ha detto sì | ecco il nuovo superbonus per la casa | Pubblicata la circolare 8 2025

Scopri le novità del Bonus Ristrutturazioni 2025 con la circolare n. 8/2025 dell’Agenzia delle Entrate! Ora, chi acquista e si trasferisce potrà beneficiare fino al 50% di detrazione, anche se l’immobile non diventa subito la sua abitazione principale. Un cambiamento importante che apre nuove opportunità per chi investe nel settore immobiliare. Ma quali sono gli aspetti da conoscere? Continua a leggere per tutti i dettagli.

Bonus ristrutturazioni 2025: più soldi per chi compra e si trasferisce, ma i conviventi restano penalizzati. La circolare n. 82025 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito uno dei nodi più controversi emersi dopo l ’ultima legge di Bilancio: chi compra casa e decide di ristrutturarla potrà accedere alla detrazione massima del 50%, anche se al momento dell’inizio lavori l’immobile non è ancora la sua abitazione principale. Il documento, molto atteso dagli operatori e dai contribuenti, scioglie così il dubbio sull’accesso ai nuovi bonus edilizi previsti per il 2025, delineando una linea interpretativa più favorevole rispetto alle prime letture. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - OK, VI ACCONTENTO | Giorgia Meloni ha detto sì: ecco il nuovo superbonus per la casa | Pubblicata la circolare 8/2025

