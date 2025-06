Ok del Senato alla risoluzione della maggioranza sul Consiglio Ue

L’Aula del Senato si è recentemente espressa con decisione sulla risoluzione della maggioranza riguardo al Consiglio Ue, segnando un importante passo nel dibattito politico italiano. Con un voto unanime per alzata di mano, il Parlamento ha mostrato compattezza sulle comunicazioni della premier, mentre la mozione di Azione viene approvata dopo alcune riformulazioni. La scena politica si prepara ora a nuove sfide, con il Paese che attende sviluppi concreti e decisivi.

L'aula del Senato ha approvato la risoluzione proposta dal centrodestra sulle comunicazioni della premier in vista del prossimo Consiglio europeo. Il voto è avvenuto per alzata di mano. Approvata pure la mozione proposta da Azione su cui il governo aveva espresso parere favorevole ma condizionato alle riformulazioni su alcuni passaggi, che i parlamentari di Azione hanno accettato. Bocciate di fatto.

Ok del Senato alla legge sulla partecipazione dei lavoratori a gestione e utili d’impresa. Ma la maggioranza l’ha svuotata - Il Senato ha approvato il disegno di legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili d’impresa, ma la maggioranza ha ridotto sostanzialmente il suo impatto.

