Offensiva della Juventus | il colpo David

La Juventus si prepara a rinforzare il suo reparto offensivo con un colpo da fuoriclasse: Jonathan David. Il giovane attaccante canadese, protagonista al Mondiale per Club 2025, è pronto a sbarcare a Torino, segnando un passo decisivo verso una nuova era di successi bianconeri. Damien Comolli accelera sulla trattativa, puntando a portare in Piemonte un talento che potrebbe fare la differenza. La nuova avventura sta per cominciare.

David, il bomber per il futuro La Juventus è a un passo decisivo dall’aggiudicarsi Jonathan David, attaccante canadese in scadenza con il Lille. Dopo il brillante percorso al Mondiale per Club 2025, Damien Comolli sta accelerando per portare a Torino il classe 2000, visto come il rinforzo ideale per l’attacco L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Offensiva della Juventus: il colpo David

