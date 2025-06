Occupazione Assolavoro | soddisfatti di salario e welfare ecco il ritratto dei lavoratori tramite agenzia

Lavoratori più felici e soddisfatti, grazie a salari competitivi e un sistema di welfare integrato. Tuttavia, la crescita professionale sembra frenata, lasciando un'ombra sulle prospettive future. Un quadro positivo, ma con sfide ancora da affrontare, che richiede attenzione per garantire un equilibrio tra benessere attuale e sviluppo di carriera. È essenziale comprendere come migliorare queste dinamiche per valorizzare appieno il capitale umano e favorire una crescita sostenibile.

(Adnkronos) – Si dichiarano in generale più soddisfatti del proprio lavoro e della relazione con l’impresa in cui stanno lavorando, apprezzano il livello salariale e il sistema di welfare integrativo, ma soffrono la percezione di minori prospettive di carriera: è questo il ritratto dei lavoratori tramite Agenzia che emerge nel confronto con i dipendenti a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

