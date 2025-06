Occhio al cellulare | dietro quegli sms che invitano a uno screening di prevenzione c’è una truffa

Occhio alle trappole digitali: dietro quegli SMS che invitano a uno screening di prevenzione si nasconde una truffa. La sanità laziale deve fronteggiare un’altra fake news, la seconda in soli due giorni, dopo le false chiamate sui servizi energetici. Questa volta, si tratta di azioni ingannevoli legate alla salute pubblica, che minacciano la fiducia dei cittadini e richiedono massima attenzione e denuncia. La Regione Lazio non si fermerà : la sicurezza dei suoi cittadini è prioritaria.

La sanitĂ laziale deve fronteggiare un’ altra fake. O meglio, una truffa. Ed è la seconda truffa che la Regione presieduta da Francesco Rocca deve denunciare in 48 ore, dopo quella relativa ai call center che si presentavano come dipendenti regionali per proporre un cambio di fornitura energetica. Stavolta, invece, è la questione sanitaria al centro dell’attenzione, con la denuncia ufficiale da parte della Garbatella di azioni sedicenti volte a carpire notizie ai cittadini, spacciandosi per operatori delle Asl interessati allo screening preventivo. La nota della Regione sulla sanitĂ e gli screening inesistenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Occhio al cellulare: dietro quegli sms che invitano a uno screening di prevenzione c’è una truffa

In questa notizia si parla di: truffa - occhio - cellulare - dietro

Tentano truffa alla conduttrice in diretta tv, sul telefono il messaggio: “Mamma, ho perso il cellulare” - In un episodio sorprendente, la conduttrice Ana Rosa Quintana è stata bersaglio di un tentativo di truffa in diretta tv.

Comodo pagare il parcheggio con il cellulare vero? Attenzione, però, perché c’è una nuova truffa! #parcometro #parcheggio #truffa #automobili #automobilisti Vai su Facebook

Occhio al cellulare: dietro quegli sms che invitano a uno screening di prevenzione c'è una truffa; Occhio alla truffa! Mamma ho perso il cellulare, ma il link non va schiacciato; Occhio alla truffa del “numero di telefono sbagliato”. Ruba tutti i tuoi soldi.

Iphone, occhio ai messaggi truffa: non fare quest’operazione, sennò becchi un virus - occhio ai messaggi truffa: non fare quest’operazione, sennò becchi un virus – Cellulari Ogni giorno, apriamo il nostro smartphone e ci sentiamo al sicuro, ma dietro le app e i messaggi che riceviamo ... Scrive cellulari.it

"Occhio alla truffa". Come per difendersi - la Nazione - La truffa dello specchietto, falsi messaggi di pishing sulla mail o il cellulare e finti tecnici di gas o acqua che in realtà vogliono solo entrare in casa per arraffare soldi e preziosi: sono ... Come scrive lanazione.it