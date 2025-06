Nyt per 007 Usa Iran ha trasferito uranio in siti segreti

Le recenti indiscrezioni svelano che il programma nucleare iraniano ha subito un importante spostamento di uranio arricchito in siti segreti, prima dei bombardamenti americani. Un'operazione che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici e aumentare la tensione tra Washington e Teheran. Nel cuore di questa intricata vicenda, si celano questioni di sicurezza internazionale e nuove sfide diplomatiche ancora da affrontare.

I bombardamenti americani sui siti nucleari iraniani non hanno causato il crollo degli edifici sotterranei ma hanno bloccato gli ingressi di due delle strutture. Lo riporta il New York Times citando le valutazioni preliminari dell' intelligence americana, secondo le quali le scorte di uranio arricchito dell'Iran sono state spostate, prima dell'attacco, in siti segreti. Le indiscrezioni confermano quelle di Cnn sul fatto che il programma nucleare iraniano è stato ritardato di qualche mese. Le valutazioni preliminari, osserva il Nyt, sembrano suggerire che le dichiarazioni di Donald Trump sulla distruzione totale dei siti sia esagerata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nyt, per 007 Usa Iran ha trasferito uranio in siti segreti

In questa notizia si parla di: siti - iran - uranio - segreti

L'Iran avverte Israele: "Qualsiasi aggressione verrĂ affrontata con un attacco ai siti nucleari segreti e non dichiarati di Tel Aviv" - L'Iran lancia un avvertimento deciso a Israele: qualsiasi attacco contro i suoi impianti nucleari segreti sarĂ affrontato con una rappresaglia mirata, colpendo i siti nucleari israeliani.

Attacco Usa all’Iran, il mistero dei 408 chili di uranio spariti: dai camion ai siti segreti, le ipotesi. “L’arricchimento? solo rimandato” Vai su X

L'Iran ha lanciato un attacco missilistico contro una base militare degli Stati Uniti in Qatar, un Paese del Golfo Persico. L'attacco sembra essere una rappresaglia del regime iraniano ai bombardamenti statunitensi che sabato notte avevano preso di mira tre siti Vai su Facebook

Nyt, per 007 Usa Iran ha trasferito uranio in siti segreti; Cnn: raid Usa hanno ritardato nucleare dell’Iran solo di mesi. Nyt: per 007 uranio in siti segreti; Fordo, il sito nucleare sigillato dall'Iran prima dell'attacco Usa: così ha limitato i danni. Gli 007: Uuranio.

Nyt, per 007 Usa Iran ha trasferito uranio in siti segreti - I bombardamenti americani sui siti nucleari iraniani non hanno causato il crollo degli edifici sotterranei ma hanno bloccato gli ingressi di due delle strutture. ansa.it scrive

Fordo, l'uranio è ancora nel sito nucleare? Così l'Iran ha sigillato la base e limitato i danni prima dell'attacco Usa - L'attacco sferrato dagli Stati Uniti sui siti nucleari iraniani, e in particolare su quello di Fordow, è stato raccontato da Donald Trump come un completo successo. Lo riporta msn.com