Nuovo singolo MELA A METÀ di ROSSELLA | in radio dal 27 giugno

Da venerdì 27 giugno 2025 sarà in rotazione radiofonica "MELA A METÀ", il nuovo singolo di ROSSELLA per FDAMAltafonte disponibile dal 20 giugno, un brano che sfida gli stereotipi dell'amore esplorando le tensioni tra desiderio e distanza, confusione e attrazione, con un sound energico e parole che sembrano collage emotivi tra pop surrealista e linguaggio da diario segreto. "MELA A METÀ" di Rossella, Un brano che sfida gli stereotipi dell'amore. Da venerdì 27 giugno 2025 sarà in rotazione radiofonica il nuovo singolo di ROSSELLA, "MELA A METÀ", pubblicato da FDAMAltafonte e disponibile sulle piattaforme digitali dal 20 giugno.