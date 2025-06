Nuovo post di Trump sulla tregua mentre in Israele risuona l' allarme missili

Per il tycoon "il mondo è in bilico e ogni mossa può cambiare le sorti della pace". Mentre le sirene israeliane risuonano, le parole di Trump accendono il dibattito su alleanze, tensioni e possibili scenari futuri in un’area già esplosiva. La diplomazia si fa ancora più complessa: cosa ci attende nei prossimi giorni?

Il presidente americano Donald Trump ha pubblicato un nuovo post sul social Truth, contemporaneamente agli allarmi in corso nello Stato ebraico. "Israele e Iran si sono avvicinati a me, quasi contemporaneamente. Sapevo che era giunto il momento", ha scritto Trump. Per il tycoon "il mondo e. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Nuovo post di Trump sulla tregua mentre in Israele risuona l'allarme missili

Trump: «Israele-Iran tregua di 12 ore, poi la guerra si concluderà». Svolta dopo i raid «telefonati» di Teheran sulle basi Usa in Qatar - Dopo dodici giorni di tensione e raid telefonati tra Teheran e le basi statunitensi in Qatar, si apre una nuova pagina di speranza.

Donald Trump annuncia che Israele e Iran hanno accettato una proposta di tregua che inizia tra 6 ore (all’alba del 24.6. in Medio Oriente) per mettere fine alla “guerra dei 12 giorni”. @RSIInfo_ Vai su X

ALLA FINE AVEVA RAGIONE LUI? Trump annuncia: “La guerra tra Israele e Iran è finita. Tregua illimitata.” Casa Bianca: “Ha ottenuto l’inimmaginabile.” Iran conferma Israele accetta Le bombe si fermano Trump si prende la scena E adesso? Gli “esp Vai su Facebook

Iran, la news sulla guerra. Trump annuncia il cessate il fuoco tra Iran e Israele: “Tregua poi guerra conclusa”; Iran. Donald Trump su Truth, raggiunto cessate il fuoco con Israele - Nuove potenti esplosioni a Teheran; Trump: tregua illimitata tra Israele e Iran, la guerra è finita - LIVE BLOG.

Iran. Donald Trump su Truth, "raggiunto cessate il fuoco con Israele" - Al momento allarme rientrato Un edificio è stato colpito da un missile lanciato dall'Iran a Beer Sheva, nel sud di Israele. Lo riporta msn.com

Israele-Iran, Trump annuncia il cessate il fuoco. Teheran: “Accordo solo se Tel Aviv ferma gli attacchi” - Il presidente statunitense ha fatto un post su Truth nella tarda serata europea: "Entro 24 ore la guerra sarà finita, Dio benedica il Medio Oriente". firstonline.info scrive