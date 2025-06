Nuovo insediamento in commissariato | a Nardò arriva Valerio Tornese

A Nardò si rafforza il presidio di sicurezza con l’arrivo di Valerio Tornese, nuovo commissario capo di polizia di Stato. Giovane, brillante e determinato, Tornese porta con sé entusiasmo e professionalità per garantire una città più sicura e tranquilla. La sua esperienza e dedizione saranno fondamentali nel sostenere le sfide quotidiane del commissariato. Con lui al fianco, Nardò guarda al futuro con rinnovata fiducia e speranza.

NARDÒ – Nuovo insediamento in commissariato a Nardò dove da ieri è entrato in servizio Valerio Tornese, commissario capo di polizia di Stato, prestando servizio presso gli uffici cittadini di pubblica sicurezza. Leccese, di 31 anni, si è laureato in Giurisprudenza nel 2017 presso Unisalento e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it