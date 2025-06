Nuovo dossier in arrivo Ipotesi mini-intervento C’è l’idea ’lodo Toninelli’ Opere green a rischio

Un nuovo dossier si prepara a scuotere il panorama delle opere green in Italia: il progetto del Passante, già ridimensionato nei costi, potrebbe vedere alcune opere accessorie sacrificate. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva, con il possibile arrivo del nuovo piano sul tavolo di Matteo Salvini. Tensioni e timori di compromissione delle compensazioni ambientali infiammano il dibattito politico, lasciando aperta la sfida tra sviluppo e tutela del territorio.

Dopo il Passante Nord, Sud, di Mezzo e di Sotto, arriva il Passante. dimezzato. Almeno nei costi. Da qui, viene subito da pensare che il nuovo progetto – che già la prossima settimana potrebbe arrivare sul tavolo di Matteo Salvini – sacrificherà alcune opere accessorie. La sinistra teme il ’sacrificio’ delle compensazioni green, quelle concordate dal sindaco Matteo Lepore con Coalizione civica, altri danno già per defunte le opere di adduzione correlate all’infrastruttura. Da quello che trapela si vocifera che potrebbe essere riesumato il ’ Passante evoluto ’ dell’ex ministro pentastellato Danilo Toninelli che puntava a un allargamento della tangenziale, senza toccare l’autostrada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo dossier in arrivo. Ipotesi mini-intervento. C’è l’idea ’lodo Toninelli’. Opere green a rischio

