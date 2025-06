Nuovo appuntamento in biblioteca | a Cardito si parla di bullismo con Nadia Elisabetta Peschechera

Giovedì 27 giugno alle ore 17:00, presso lo storico Palazzo Mastrilli in Piazza Garibaldi a Cardito, si terrà un appuntamento imperdibile dedicato a un tema di grande rilevanza sociale: il bullismo. Con la partecipazione di Nadia Elisabetta Peschechera, affronteremo le dinamiche spesso invisibili dietro questo fenomeno e scopriremo come riconoscerle e combatterle. Un'occasione unica per sensibilizzare, educare e costruire una comunità più consapevole e solidale.

Giovedì 27 giugno alle ore 17:00, presso lo storico Palazzo Mastrilli in Piazza Garibaldi a Cardito (NA), si terrà un incontro di grande attualità e valore educativo: la presentazione del libro “Il rovescio della medaglia. Dinamiche sottese e agito manifesto del bullismo”, scritto dalla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Nuovo appuntamento in biblioteca: a Cardito si parla di bullismo con Nadia Elisabetta Peschechera

In questa notizia si parla di: cardito - bullismo - appuntamento - biblioteca

Casalmaggiore, libri e arte contro il bullismo: la Biblioteca Civica lancia un messaggio di inclusione con “Il bullo nella rete” - La Biblioteca Civica "A.E. Mortara" di Casalmaggiore promuove la mostra "Il bullo nella rete" per affrontare il bullismo attraverso la cultura.

Nuovo appuntamento in biblioteca: a Cardito si parla di bullismo con Nadia Elisabetta Peschechera.

Nuovo appuntamento in biblioteca: a Cardito si parla di bullismo con Nadia Elisabetta Peschechera - Giovedì 27 giugno alle ore 17:00, presso lo storico Palazzo Mastrilli in Piazza Garibaldi a Cardito (NA), si terrà un incontro di grande attualità e valore educativo: la presentazione del libro “Il ro ... Scrive napolitoday.it