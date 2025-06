Nuovo appuntamento con gli aperitivi scientifici al giardino ' La Nunziatina'

Preparati a un nuovo entusiasmante appuntamento con gli Aperitivi Scientifici al Giardino La Nunziatina di Pisa! Dopo il grande successo del primo incontro, torna questa esperienza coinvolgente, promossa dalla Commissione Divulgazione del Dipartimento di Farmacia, dove scienza e convivialità si incontrano per affascinare e informare in modo semplice e stimolante. Non mancare il 26... la scienza ti aspetta con un calice di curiosità!

Dopo il successo del primo incontro, tornano al Giardino La Nunziatina di Pisa gli Aperitivi Scientifici proposti dalla Commissione Divulgazione del Dipartimento di Farmacia, per scoprire la scienza con gusto e raccontarla in modo informale e stimolante. Appuntamento in calendario per il 26.

