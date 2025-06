Nuove modalità reclutamento personale | selezioni uniche tra i Comuni di Padova Verona e Vicenza

A partire da novembre 2024, i Comuni di Padova, Verona e Vicenza rivoluzionano il loro modo di selezionare il personale, adottando una modalità integrata e trasparente prevista dall’art. 3-bis del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80. Grazie ai CityLab organizzati da ANCI, queste amministrazioni si preparano a un nuovo modello di reclutamento, più efficiente e partecipativo, che porterà benefici concreti alle comunità locali. Per scoprire come cambieranno le assunzioni, continua a leggere.

A partire dal mese di novembre 2024 i Comuni di Padova, Vicenza e Verona, dopo aver partecipato ai CityLab organizzati da Anci nei rispettivi territori, hanno deciso di attuare la nuova modalità di reclutamento del personale prevista dall'art. 3-bis del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80.

