Nuove etichette Smartphone chi vince e chi perde | perché la classe energetica degli iPhone è una delusione

Le nuove etichette energetiche approvate dall'UE hanno rivoluzionato il modo di valutare gli smartphone, penalizzando alcuni giganti come Apple. Perché i recenti iPhone sono considerati una delusione in questa classifica? Scopriamo insieme chi ha vinto e chi ha perso in questa sfida energetica e cosa significa per noi consumatori.

Le nuove etichette volute dall'Ue hanno di fatto "declassato" i dispositivi della Apple: ecco perché. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nuove etichette Smartphone, chi vince e chi perde: perché la classe energetica degli iPhone è una delusione

In questa notizia si parla di: etichette - smartphone - vince - perde

Il City di Guardiola (e De Bruyne) perde anche l’FA Cup, la finale la vince il Crystal Palace - Il City di Guardiola e De Bruyne, grande favorita, perde nuovamente una finale, questa volta l’FA Cup contro il Crystal Palace, che si impone 1-0 grazie a un gol decisivo al 16°.

Nuove etichette Smartphone, chi vince e chi perde: perché la classe energetica degli iPhone è una delusione.

Nuove etichette Smartphone, chi vince e chi perde: perché la classe energetica degli iPhone è una delusione - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Da msn.com