Nuova vita per l' ex Reef a San Giorgio ok al progetto | Rigenerazione della costa

Nuova vita per l’ex reef a San Giorgio: il progetto di rigenerazione della costa è in fase avanzata, con il Comune che ha raccolto tutte le osservazioni e approvato le modifiche necessarie. Ora, con il rilascio definitivo della concessione, Biancofiore srl potrà finalmente avviare gli interventi, trasformando un’area storicamente abbandonata in un moderno luogo di riqualificazione e rinascita. La rigenerazione promette un futuro più verde e sostenibile per la comunità.

Il Comune ha raccolto tutte le osservazioni, le richieste di integrazioni e le eventuali modifiche proposte dagli enti, per procedere con il rilascio definitivo della concessione e permettere così al soggetto aggiudicatario (Biancofiore srl) di avviare gli interventi e le attività. La. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Nuova vita per l'ex Reef a San Giorgio, ok al progetto: "Rigenerazione della costa"

