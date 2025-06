Nuova vita per l' ex Casa dell' ammiraglio | il Comune valuta due proposte progettuali

Un affascinante angolo di Brindisi, l'ex casa dell'ammiraglio, si prepara a rinascere grazie a due interessanti proposte progettuali presentate dal Comune. Situato sulla suggestiva litoranea nord, vicino al parco costiero Punta del Serrone, questo storico edificio, rinnovato da circa un anno, promette di diventare un punto di riferimento per la comunitĂ e i visitatori. La cittadinanza ora attende con entusiasmo la decisione finale, che potrebbe trasformare questa gemma in un nuovo polo di attrazione.

BRINDISI – Due privati hanno risposto al bando del Comune di Brindisi per la gestione dell'ex casa dell'ammiraglio. Si tratta dell'immobile situato sulla litoranea nord di Brindisi, quasi all'ingresso del parco costiero Punta del Serrone. Il restyling dell'edificio è terminato circa un anno fa.

