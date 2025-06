Nuova Toyota MR2 | si torna a parlare di una sportiva giapponese

La leggenda torna a splendere: la nuova Toyota MR2 si prepara a conquistare il cuore degli amanti delle sportive giapponesi. Sotto il marchio Gazoo Racing, questa iconica coupé promette emozioni forti con un motore turbo da 2,0 litri e prestazioni adrenaliniche. Un’auto che unisce tradizione e innovazione, pronta a scrivere un nuovo capitolo. Ma quali sorprese ci riserverà questa rinascita? Scopriamolo insieme.

Ecco una possibile visione della nuova Toyota?MR2, basata sulle informazioni più recenti disponibili. Motore e prestazioni. Toyota intende riportare in vita la MR2 sotto il marchio sportivo Gazoo Racing (GR), abbandonando inizialmente idee di una versione elettrica e scegliendo un motore termico da quattro cilindri turbo, nome in codice G20E. È un motore bicilindrico da 2,0?l, già visto nella GR?Yaris M Concept presentata al Tokyo Auto Salon 2025, con una potenza stradale stimata tra 300 e 400?CV, potendo superare i 600?CV in variante da gara.. Alcune fonti suggeriscono l’uso di un motore più piccolo, un tre cilindri 1,6?l a 300?CV (derivato dalla GR?CorollaGR?Yaris), in versione entry-level. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it