Nuova strage vicino a un centro per la distribuzione di aiuti a Gaza l’Onu protesta

Una tragedia scuote Gaza: il 24 giugno, la difesa civile palestinese denuncia l’uccisione di almeno ventuno civili vicino a un centro di aiuti umanitari, in un’azione attribuita all’esercito israeliano. Un episodio che accende nuovamente i riflettori sulla difficile situazione nella regione e sulla urgente necessità di pace e protezione per i civili coinvolti. Leggi tutto per conoscere i dettagli di questa drammatica vicenda.

Il 24 giugno la difesa civile palestinese ha affermato che almeno ventuno persone sono state uccise dall’esercito israeliano vicino a un centro per la distribuzione di aiuti umanitari nel centro della Striscia di Gaza. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Nuova strage vicino a un centro per la distribuzione di aiuti a Gaza, l’Onu protesta

