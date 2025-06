Nuova rissa alla Stazione la denuncia | Un caos senza zona rossa tornano spaccio e degrado

Una nuova rissa esplode alla stazione di Pisa, portando caos e tensione tra cittadini e residenti. La minaccia non si limita alle scintille di violenza, ma si estende al ritorno di spaccio e degrado in un quartiere che già soffre. La riapertura delle zone senza restrizioni rischia di riportare il clima di insicurezza, alimentando un circolo vizioso da cui è difficile uscire. È tempo di affrontare con decisione questa emergenza per restituire sicurezza e serenità alla comunità.

Pisa, 24 giugno 2025 – Una nuova lite sfociata in pedate e spintoni fra quattro uomini alla Stazione. Ma non è solo il “momento” a preoccupare i residenti. “Il problema è che “risiamo pieni di pusher ”, sintetizza Alberto Bozzi, vicepresidente del comitato di quartiere. “Invito chi pensa che la “zona rossa” qui non servisse a niente a fare un ‘bel’ giro per il quartiere, soprattutto dalle 18 in poi, e osservare la situazione”, spiega sul suo profilo social. Al telefono, poi, aggiunge: “Tutto è partito nella piazza davanti, poi i quattro si sono avvicinati alla stazione e là sono intervenute le forze dell’ordine a presidio”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova rissa alla Stazione, la denuncia: “Un caos senza zona rossa, tornano spaccio e degrado”

