Nuova legge e pene più severe contro i furti d’auto? Se questo non è populismo penale

La recente proposta di legge di Forza Italia mira a rafforzare le pene contro i furti d'auto, un fenomeno in escalation in molte zone del Paese. Con un approccio deciso e mirato, si vuole affrontare questa piaga sociale che mette a rischio la sicurezza dei cittadini e la qualità della vita. È un passo importante verso un sistema più efficace, ma solleva anche interrogativi sul giusto equilibrio tra repressione e diritti.

Al direttore - Né paradosso, né populismo. Il disegno di legge sul contrasto ai furti di auto e relativa ricettazione presentato da Forza Italia mira a inquadrare un fenomeno criminale, che per alcuni territori è una piaga in costante crescita, all'interno di una fattispecie normativa penale più aderente all'attualità di questo reato. Che nella stragrande maggioranza dei casi è oggi compiuto per ricavare dai veicoli i componenti singoli che vanno ad alimentare il mercato illecito dei ricambi. Un reato, quindi, che alimenta una filiera criminale estesa, con ramificazioni territoriali sempre più penetranti  soprattutto nella macroarea più colpita da questa tipologia di furti, cioè Lazio, Campania, Puglia e Sicilia.

