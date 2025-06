NUOTO – Simone Cerasuolo | Dall’argento europeo al mondiale di Singapore

Scopri l’incredibile ascesa di Simone Cerasuolo, il giovane talento del nuoto italiano che ha conquistato l’argento agli Europei 2022 e si prepara a scrivere nuove pagine di storia ai Mondiali di Singapore. In questa intervista esclusiva, Simone ci svela il suo percorso di passione, sacrifici e ambizioni, offrendo uno sguardo intimo al suo cammino verso il successo. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport di alto livello!

In questa intervista, il giovane talento del nuoto italiano Simone Cerasuolo ci racconta il suo straordinario percorso: dalla medaglia di argento agli Europei 2022 fino al prestigioso 6° posto ai Mondiali 2024 di Doha. Un viaggio fatto di passione, sacrifici e grandi ambizioni per il futuro.? Conduce: Alice Liverani con il supporto di Enrico Spada Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di nuoto e sport ad alto livello! Iscriviti al canale per rimanere aggiornato su tutte le interviste esclusive!. 🔗 Leggi su Oasport.it