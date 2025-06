Nuoto Settecolli 2025 | i tempi limite di qualificazione ai Mondiali di Singapore

Il Trofeo Settecolli 2025 si prepara ad accendere i riflettori dal 26 al 28 giugno, nel cuore della piscina del Foro Italico di Roma. Una competizione cruciale per la nazionale italiana, che sarà il trampolino di lancio verso i Mondiali di Singapore. Con tempi limite di qualificazione da conquistare, questa occasione rivela il livello di preparazione degli azzurri e le loro ambizioni di portare a casa medaglie e successi. Su quali basi la squadra...

Dal 26 al 28 giugno la piscina del Foro Italico di Roma sarà teatro delle gare dell'edizione 2025 del Trofeo Settecolli di nuoto. Un meeting importante soprattutto le Nazionale italiana, per completare la selezione che sarà al via dei Mondiali di Singapore, in programma dal 27 luglio al 3 agosto. Siamo a un mese circa dall'evento e quanto accadrà nella vasca romana aiuterà a capire il livello di condizione degli azzurri. Su quali basi la squadra si completerà ? Il cronometro sarà il fattore discriminante. Varranno i tempi-limite già fissati dalla Federnuoto negli Assoluti primaverili di Riccione sia per le gare individuali che per le staffette.