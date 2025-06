Nuno Tavares Juve torna di moda l’esterno della Lazio per rinforzare la fascia! Tutti gli aggiornamenti sul portoghese

Nuno Tavares torna a essere un nome caldo nel calciomercato Juventus, che cerca rinforzi per rafforzare la fascia laterale. Il portoghese, attualmente alla Lazio, sembra sempre più vicino a un possibile trasferimento in bianconero, alimentando l’interesse e le speculazioni tra tifosi e addetti ai lavori. La sessione estiva promette grandi novità : il suo arrivo potrebbe rappresentare una mossa strategica per la rosa di Allegri. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!

e gli scenari per la sessione. C’è anche Nuno Tavares nel mirino del calciomercato Juve come possibile rinforzo per la fascia, lì dove i tifosi è bene che si aspettino almeno un nuovo innesto nel corso di questa sessione estiva. A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che svela come il portoghese della Lazio non sia tuttavia l’unico obiettivo per il reparto: restano in lista anche Wesley del Flamengo e Dodo in rotta con la Fiorentina. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com