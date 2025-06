NUMA torna con il nuovo singolo Tu mi fai impazzire

Numa torna sulla scena musicale con il suo nuovo singolo "Tu mi fai impazzire", un brano irresistibile che promette di conquistare i cuori e far ballare le piazze. Distribuito da Renovatio Distribution e prodotto da Palmer House Production, questa hit infusa di energia tropicale cattura l’essenza di emozioni intense e passioni travolgenti. Pronti a lasciarvi trasportare dal vortice di desiderio e complicità ? La musica di Numa sta per diventare il vostro nuovo inno estivo!

Roma, 24 giu. (askanews) - E' uscito il 17 giugno 2025, distribuito da Renovatio Distribution e prodotto da Palmer House Production, il nuovo brano di Numa, "Tu mi fai impazzire", pronto a far ballare e sognare. Una scarica di energia, passione e ritmo tropicale. "Tu mi fai impazzire" racconta il vortice emotivo di una storia sensuale e coinvolgente, dove il desiderio, la complicità e un pizzico di ironia si mescolano a una sana follia positiva. Come in un film dal lieto fine, due amanti si lasciano trasportare da una notte inaspettata fino a sfrecciare via insieme, in sella a una moto, verso l'orizzonte più bello. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - NUMA torna con il nuovo singolo "Tu mi fai impazzire"

In questa notizia si parla di: impazzire - numa - torna - singolo

Stunt Pilots, la band rivelazione di X Factor torna con il singolo Bad Jet - ...promette di conquistare il pubblico con il loro sound unico e coinvolgente. Dopo il successo al secondo posto di X Factor 2023, la band è pronta a decollare nuovamente con "Bad Jet", disponibile dal 16 maggio su tutte le piattaforme digitali.

NUMA torna con il nuovo singolo “Tu mi fai impazzire”; Pirro (M5S) a Meloni: Da madre a madre, sua figlia crescerà e le chiederà conto di quel che ha fatto; Meloni in Senato: Non rispondo a provocazioni e falsità , avremo tempo per campagna elettorale.

NUMA torna con il nuovo singolo "Tu mi fai impazzire" - E' uscito il 17 giugno 2025, distribuito da Renovatio Distribution e prodotto da Palmer House Production, il nuovo brano di Numa, "Tu mi fai impazzire", pronto a far ballare ... Come scrive libero.it