NTE | Annunciata la nuova Closed Beta

NTE si prepara a rivoluzionare il mondo dei videogiochi con una nuova Closed Beta, annunciata durante uno showcase imperdibile. Dal 3 al 16 luglio 2025, i giocatori potranno immergersi in un’esperienza urbana ricca di adrenalina, crimine e tecnologia avanzata. Auto rubate, inseguimenti mozzafiato e sistema di allerta sono solo alcune delle novità che renderanno questa fase ancora più emozionante. Una sfida imperdibile per tutti gli appassionati di azione e strategia urbana.

NTE si prepara a conquistare di nuovo la scena con un'imponente ondata di contenuti inediti, svelati durante lo showcase ufficiale trasmesso in diretta. Lo studio Hotta e il publisher Perfect World Games hanno annunciato che la prossima Closed Beta per PC si terrà dal 3 al 16 luglio 2025, promettendo un'esperienza ancora più profonda, spettacolare e imprevedibile. Auto rubate, inseguimenti e sistema di allerta: arriva il crimine urbano. Una delle aggiunte più attese è il sistema di requisizione veicoli, che permetterà ai giocatori di sottrarre auto in libertà per spostarsi rapidamente o dare il via a rocamboleschi inseguimenti.

