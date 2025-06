Nozze Bezos Venezia come Hollywood | arrivano 90 jet privati e una parata di star

Venezia si trasforma nel palcoscenico più glamour del mondo: tra oggi e domenica 29 giugno, la città si prepara a ospitare un evento senza precedenti, con oltre novanta jet privati e una schiera di star internazionali. La coppia protagonista? Jeff Bezos e il suo matrimonio che, più di una semplice cerimonia, diventa uno spettacolo hollywoodiano in piena regola. Quando il fascino del Grande Cinema si sposa con la magia di Venezia, il risultato è semplicemente straordinario.

(Adnkronos) – Quando Jeff Bezos decide di sposarsi, non è solo un matrimonio: Venezia questa settimana, tra oggi e domenica 29 giugno, diventa palcoscenico a cielo aperto per una delle parate di celebrità più spettacolari a livello planetario. A bordo di jet privati – oltre novanta in due giorni, tra oggi, 24, e domani 25 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nozze Bezos, Venezia come Hollywood: arrivano 90 jet privati e una parata di star

In questa notizia si parla di: bezos - venezia - nozze - hollywood

Tre giorni, novanta jet, star da Hollywood e una cerimonia blindata: così Jeff Bezos trasforma Venezia nel suo red carpet per le nozze con Lauren Sánchez - Tre giorni da sogno a Venezia: Jeff Bezos trasforma la città in un red carpet di lusso per il suo matrimonio blindato con Lauren Sánchez.

Alle nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez atteso il clan Trump, con Ivanka e Don jr Jeff e Lauren sbarcheranno all'Aman Venice, di serie A la lista degli ospiti. La spesa prevista per la cerimonia oscilla tra i 9 e gli 11 milioni di euro. Ci andate ? Donald Trump n Vai su Facebook

Matrimonio Bezos a Venezia, 90 jet privati in due giorni e 200 invitati; Bezos e Sánchez, nozze da favola a Venezia: 27 abiti, yacht e star di Hollywood; Tre giorni, novanta jet, star da Hollywood e una cerimonia blindata: così Jeff Bezos trasforma Venezia nel suo red carpet per le nozze con Lauren Sánchez.

Nozze Bezos, Venezia come Hollywood: arrivano 90 jet privati e una parata di star - Quando Jeff Bezos decide di sposarsi, non è solo un matrimonio: Venezia questa settimana, tra oggi e domenica 29 giugno, diventa palcoscenico a cielo aperto per una delle parate di celeb ... Segnala msn.com

Bezos e Sánchez, nozze da favola a Venezia: 27 abiti, yacht e star di Hollywood - Il fondatore di Amazon e la giornalista americana celebrano il loro matrimonio nella Laguna: tre giorni blindati, ospiti vip da tutto il mondo ... Da stylo24.it