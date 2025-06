Nozze Bezos i 27 abiti da sposa di Lauren Sanchez e la consulenza di Anna Wintour

un tocco di eleganza e raffinatezza che lascerà tutti senza fiato. Gli sposi si preparano a sfoggiare i 27 abiti da sposa di Lauren Sanchez, scelti con cura tra le più prestigiose creazioni, sotto la supervisione della celebre consulente Anna Wintour. Un matrimonio da sogno, che unisce lusso, stile e una buona dose di polemiche, destinato a entrare nella storia delle nozze più glamour di sempre.

Ormai lo sappiamo tutti: Jeff Bezos e Lauren Sanchez stanno praticamente pianificando il matrimonio del secolo in quel di Venezia, non senza polemiche, e nemmeno troppo velate. A due anni dall’anello di fidanzamento da 30 carati, è il momento di festeggiare. In grande stile, puntando a un glamour smisurato. I festeggiamenti iniziano ufficialmente, secondo i beninformati, a Venezia, fino al 28 giugno. L’evento si preannuncia straordinario, con star di tutto il mondo. E 27 abiti da sposa. Proprio così. Lauren Sanchez e i 27 abiti da sposa per il “sì” a Jeff Bezos. Al momento si sa poco o nulla, solo “sussurri”, se così possiamo dire: la consulenza per il wedding dress? Ad aiutare la futura sposa a scegliere l’abito per il giorno più importante sarebbe stata Anna Wintour. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Nozze Bezos, i 27 abiti da sposa di Lauren Sanchez e la consulenza di Anna Wintour

