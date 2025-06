Nozze Bezos a Venezia maxi-striscione degli attivisti in piazza San Marco

Venezia si anima di protesta alla vigilia del matrimonio di Jeff Bezos, con attivisti di Greenpeace Italia e Everyone Hates Elon che hanno srotolato un maxi-striscione di 400 metri quadrati in Piazza San Marco. Il messaggio è chiaro: “Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, puoi pagare più tasse”. Un gesto forte che invita a riflettere sulla sostenibilità e sulla responsabilità fiscale, ponendo l'accento sull’importanza di tutelare questa meraviglia senza compromessi.

Piazza San Marco si trasforma in teatro di protesta alla vigilia del matrimonio di Jeff Bezos. Questa mattina attivisti di Greenpeace Italia, insieme al gruppo britannico Everyone Hates Elon, hanno srotolato un maxi-striscione di 400 metri quadrati con il messaggio: « If you can rent Venice for your wedding, you can pay more tax » ( Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, allora puoi pagare più tasse, ndr). L'iniziativa, condotta nel cuore della città lagunare, punta il dito contro il fondatore di Amazon e, più in generale, contro l'impatto ambientale e sociale delle élite miliardarie.

