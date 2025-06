Nozze Bezos a Venezia | jet privati lusso sfrenato e polemiche

Le nozze di Jeff Bezos con Lauren Sanchez a Venezia hanno acceso i riflettori sul lusso sfrenato e sull'impatto ambientale di un evento senza precedenti. Oltre novanta jet privati si sono infatti concentrati in due giorni, suscitando polemiche e discussioni sulla sostenibilità delle celebrazioni di questa portata. Un evento che ha coinvolto star e magnati globali, lasciando il mondo a riflettere sulle conseguenze del lusso sfrenato in un patrimonio culturale come Venezia.

