Novità sulla raccolta domiciliare dei rifiuti incontro informativo a Bobbio

Sei pronto a scoprire le novità sulla raccolta domiciliare dei rifiuti? L’Auditorium Philippe Daverio di Bobbio ospiterà il 26 giugno alle 21 un incontro pubblico promosso da Comune, Iren e Atersir, pensato per informare i cittadini sulle nuove modalità di gestione dei rifiuti. Un appuntamento imperdibile per conoscere, capire e contribuire attivamente al miglioramento del nostro ambiente. Non mancate: il futuro della nostra comunità si costruisce anche con voi!

L'Auditorium Philippe Daverio il 26 giugno dalle 21 ospiterà l'incontro pubblico promosso da Comune di Bobbio, Iren e Atersir per illustrare ai cittadini le novità relative alle modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti. L'incontro si inserisce nelle attività informative e anticipa il.

