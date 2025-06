Novara | chiude davvero il cavalcavia Porta Milano

Novara si prepara a una svolta importante: il cavalcavia Porta Milano chiuderà definitivamente alle auto, questa volta davvero. Dopo i rinvii e le incertezze, i lavori sono pronti a partire, anche se la scorsa settimana sembrava solo un'anticipazione. La questione si è complicata a causa di problemi nella segnaletica, ma ora l’intervento diventa imprescindibile per la sicurezza e il miglioramento della viabilità urbana. Restate aggiornati per conoscere tutte le novità e le eventuali alternative di percorso.

Il cavalcavia Porta Milano chiude alle auto, questa volta davvero. La scorsa settimana infatti era stato annunciato l'inizio dei lavori con la chiusura a partire da lunedì 16 ma, di fatto, il cavalcavia è sempre rimasto aperto. Sembra infatti che ci fossero stati dei problemi nella segnaletica.

Riaperto il cavalcavia XXV Aprile. Lunedì chiude il Porta Milano per lavori strutturali - Gli automobilisti provenienti dalla stazione (viale Manzoni) o da largo Cavour diretti in zona Sant’Agabio potranno utilizzare il cavalcavia XXV Aprile o deviare verso viale Curtatone da corso ... Lo riporta lavocedinovara.com

Cavalcavia di Porta Romana: intesa sui lavori - "A seguito di controlli periodici effettuati per competenza da RFI – si spiega nella nota del Comune – è emersa la necessità di intervenire per garantire la sicurezza del cavalcavia anche in ... Riporta ilgiorno.it