Notturni d' acqua a Padova

Scopri i misteri nascosti di Padova con le nostre suggestive uscite serali in battello sul Piovego. Un’esperienza unica tra luci soffuse e storie affascinanti, guidata dal capitano che svelerà i segreti della nostra città. Alle ore 20.00, appuntamento presso il pontile del PARCO FISTOMBA in Via Ognissanti. Preparati a vivere una serata indimenticabile: lasciati trasportare dai colori e dalle atmosfere notturne di Padova, un vero viaggio tra storia e magia.

Uscite serali in battello sul Piovego alla riscoperta dei segreti della nostra città. Il programma Ore 20.00: incontro con il capitano e imbarco sul battello presso il pontile del PARCO FISTOMBA presso Ponte Ognissanti in Via Ognissanti – PADOVA. LUOGO DI RITROVO Inizio della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Notturni d'acqua a Padova

In questa notizia si parla di: padova - notturni - acqua - battello

Notturni d'acqua a Padova - Scopri l’incanto di Padova sotto le stelle con i nostri notturni d’acqua: uscite serali in battello sul Piovego, un’esperienza unica per riscoprire i segreti della città da una prospettiva affascinante.

Notturni d'acqua a Padova il 20 giugno 2025; NOTTURNI PADOVANI 2021; Visita guidata al Museo della Natura e dell'Uomo.

Notturni d'acqua a Padova - 00: incontro con il capitano e imbarco sul battello presso il pontile del PARCO FISTOMBA presso Ponte ... Lo riporta padovaoggi.it

Si potranno prenotare da oggi i numerosi eventi della rassegna Notturni - da Padova a Oriago e fino a Venezia, tra arte, storia e natura, ed ancora, Tour in battello lungo i canali di Padova, dal centro fino a Villa Giovanelli, al Bassanello, a Selvazzano Dentro e ... Riporta ilgazzettino.it