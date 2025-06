Notti violente a Pontedera il sindaco | Non saranno 30 ragazzetti a rovinare questa città

Pontedera si risveglia ancora una volta sotto il segno della preoccupazione, dopo le violente notti che hanno scosso la città. Il sindaco Matteo Franconi non intende più tollerare comportamenti irresponsabili e promette azioni forti per proteggere il tessuto sociale e commerciale locale. Con un nuovo incontro convocato per domani con il Prefetto di Pisa, l’obiettivo è chiaro: restituire sicurezza e serenità a tutti i cittadini. La città è pronta a reagire, perché i problemi si affrontano insieme.

Pontedera, 24 giugno 2025 – Un nuovo incontro e nuove misure da adottare per evitare che altre risse e altre aggressioni turbino la città, il suo tessuto commerciale ed il quieto vivere dei residenti. Il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, in seguito ai f atti accaduti durante la Notte Bianca di sabato scorso, ha annunciato che domani, mercoledì, si terrà un nuovo incontro con il Prefetto di Pisa, Maria Luisa D'Alessandro, con la convocazione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica. Un'altra occasione per analizzare cosa sia successo sabato scorso e perché. Ed eventualmente prendere ulteriori provvedimenti.

