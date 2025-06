Notte Bianca 2025 due giorni di spettacolo e sorprese nel cuore della città

Udine si prepara a vivere un’estate indimenticabile con la Notte Bianca 2025: due giorni di spettacoli, musica e sorprese nel cuore pulsante della città. Venerdì 4 e sabato 5 luglio, il centro storico si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, unendo cittadini e visitatori in un’esperienza unica e coinvolgente. Un evento che promette di accendere le emozioni di tutta la comunità e di lasciarvi senza fiato, pronto a brillare più che mai.

