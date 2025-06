Nostra Signora delle Lacrime il rap di Kento per Sos Méditerranée

Kento, con il suo potente nuovo singolo "Nostra Signora delle Lacrime," denuncia con coraggio le tragedie invisibili del Mediterraneo, portando musica e consapevolezza al centro di un'emergenza umanitaria. In questa canzone, il rapper sfida il silenzio e le bugie, diventando il primo artista a partecipare attivamente a una missione di ricerca. Un inno che invita a riflettere e agire: il suo messaggio non può essere ignorato.

Roma, 24 giu. (askanews) - "Nostra Signora delle Lacrime" √® il nuovo singolo di Kento prodotto da Mad Simon, in uscita venerd√¨ 27 giugno per Time 2 Rap. "Come √® possibile credere alla bugia che, se questo mare √® nostro, questa gente non lo sia?": con queste rime dirette Kento torna a denunciare quella strage silenziosa, in atto da anni nel Mediterraneo centrale. Primo artista musicale in assoluto a prendere parte a una intera missione di ricerca e soccorso, nello specifico quella a bordo della nave Ocean Viking di SOS M√©diterran√©e avvenuta nel dicembre 2024, Kento ha voluto cristallizzare questa esperienza nelle parole e nelle immagini di "Nostra Signora delle Lacrime".